За 9 месяцев 2017 года оператор украинской ГТС ПАО «Уктрансгаз» прокачал в европейские страны 70,4 млрд кубометров природного газа, что на 23,5% больше чем за аналогичный период в 2016 году, сообщает пресс-служба компании.

«Через Украину транзитировано рекордных 70,4 млрд куб. м газа, что на 23,5% превышает объем транзита за 9 месяцев 2016 года. Этот показатель достиг максимального значения за последние 9 лет», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным «Уктрансгаза», за 9 месяцев в украинские хранилища закачано 8,5 млрд куб. м газа, что на 44% больше чем в прошлом году. На сегодня Украина накопила 16,4 мрлд куб газа в ПХГ.