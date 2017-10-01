Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинских педагогов с профессиональным праздником – Днем работников образования.

«Вся страна кланяется вам за неутомимый самоотверженный повседневный труд, за активную гражданскую позицию. Именно ваши таланты и настойчивость, тепло сердец и безупречное выполнение миссии по воспитанию молодых поколений – ключ к выбранному нами европейскому будущему», - говорится в поздравлении Главы государства.

В своем обращении к украинским учителям Президент подчеркнул, что «несмотря на российскую военную агрессию, наше государство демонстрирует мощное стремление к реформированию всех сфер жизни. И этот светлый октябрьский день ознаменован историческим событием – мы стоим у истоков коренных преобразований в отечественном образовании, намеченных новым Законом Украины «Об образовании» и концепции «Новая украинская школа».

Премьер-министр отметил, что качественная образовательная система – залог общественного прогресса.

«В рамках образовательной реформы правительство отдельным весомым приоритетом определяет общественный и социальный статус работников образования. Достойное вознаграждение за труд, надлежащее материально-техническое обеспечение, стимулы для повышения собственного профессионального уровня – те элементы образовательной системы, которые будут работать на благо всего общества. Наша страна имеет фантастический человеческий потенциал, высококлассных специалистов, способных решать задачи высокой сложности», - заявил Гройсман.

Он пожелал всем педагогам крепкого здоровья и достойного вознаграждения, человеческой благодарности за важную работу.