Дополнительные торговые преференции Европейского Союза для Украины, утвержденные Европарламентом 13 сентября, вступят в силу 1 октября, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Это хорошая новость для украинских экспортеров. Несколько важных сельскохозяйственных и промышленных товаров теперь будут иметь лучший доступ на рынок ЕС, поскольку их можно экспортировать без применения таможенных пошлин», - отметила замминистра – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Регламент ЕС относительно автономных торговых преференций увеличит объемы сельскохозяйственной продукции, которую Украина может экспортировать в ЕС по Соглашению об ассоциации, не платя таможенные пошлины. Это также ускорит ликвидацию ввозных пошлин ЕС на определенные промышленные товары, как это предусмотрено СА.

С точки зрения сельскохозяйственной продукции, Украина сможет беспошлинно экспортировать в ЕС большие объемы пшеницы, кукурузы, ячменя, овса и ячменных крупы и гранул. Это предложение создает возможности экспорта без применения таможенных пошлин больших объемов переработанных помидоров, натурального меда и виноградных соков в ЕС. Такие торговые преференции также будут способствовать развитию отраслей промышленности, например, предоставят преимущества украинским производителям обуви, минеральных удобрений, алюминиевых изделий и бытовой электроники.

«Мы приветствуем положительные последствия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и ее углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ), которая является ориентиром для реформ и поощряет торговлю и инвестиции. В первой половине текущего года, по данным Евростата, торговля товарами между ЕС и Украиной возросла на 23%, а ЕС, в свою очередь, продолжает укреплять свой статус крупнейшего торгового партнера Украины. В целом, на Европейский Союз приходится около 40% общего объема экспорта Украины, и мы убеждены, что это дополнительное открытие возможностей торговли создаст еще один стимул для укрепления мощных торговых связей между ЕС и Украиной и поддерживать дальнейшую экспансию украинского экспорта в ЕС, с учетом торговых ограничений, установленных Россией», - отмечается в сообщении.

Дополнительная либерализация для экспорта ячменя, пшеницы и кукурузы начнет применяться с 1 января 2018 года.