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Сегодня, около 17 часов, на участке отдела «Станично-Луганское» на неизвестном взрывном устройстве подорвались 2 военнослужащих состав пограничного наряда. Оба охранника границы погибли на месте, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что к месту происшествия была вызвана карета скорой помощи, также сюда прибыл начальник пограничного отряда. В региональном управлении и управлении отряда создана ситуационная группа.

Государственная пограничная служба Украины выражает соболезнования семьям погибших пограничников.

С целью объективного изучения всех обстоятельств этого трагического события ведомство проинформирует Военную прокуратуру, Национальную полицию, а также представителей международных миссий, работающих в зоне проведения антитеррористической операции.
ForUm

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