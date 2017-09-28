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Оперативники Управления защиты экономики в Волынской области и следователи прокуратуры задокументировали схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, которую организовал супруг народного депутата.

Об этом сообщает пресс-служба департамента защиты экономики Нацполиции.

«Данный гражданин является председателем квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. К преступной деятельности в качестве посредника привлек адвоката-члена этой же комиссии», - говорится в сообщении.

2 тысячи долларов США и более 5 тысяч гривен неправомерной выгоды требовали чиновники от гражданина за успешную сдачу квалификационных экзаменов, которые необходимы для получения удостоверения адвоката.

Решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
ForUm

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