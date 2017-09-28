также в разделеПолитика
Порошенко назвал пожары на военных складах угрозой нацбезопасности 85
Вилкул: Когда подонки получают власть, деньги и безнаказанность, появляются Викторы Лозинские и Юрии Березы 348
Гриневич о заявлении Госдумы: Мы не можем ориентироваться на агрессора 85
Сытник: Без специального суда антикоррупционная реформа обречена на провал 34
Песков: Договор о дружбе между Украиной и РФ еще действует 67
Госдума РФ обвинила Украину в «этноциде русского народа» 196
Закон об образовании опубликован в официальной прессе 113
Климкин ждет от Венгрии конструктива в языковом вопросе 42
ЕС призывает как можно скорее передать на экспертизу закон об образовании 53
У Порошенко назвали истерической реакцию Венгрии на закон об образовании 65
Волкер не видит разницы между оккупацией Крыма и Донбасса 48
Елисеев: Введение миротворцев не противоречит предоставлению оружия 31
Министры США поддерживают предоставление Украине летального оружия 35
Волкер: Предложение РФ по миротворцам на Донбассе неприемлемо 79
МИД РФ о поставках американского оружия: В Украине «ничего такого не происходит» 46
Гриневич обсудит закон об образовании с венгерской стороной 19 октября 43
Канада не готова к переговорам о безвизе с Украиной 62
Венгрия решила блокировать любое сближение Украины с ЕС 234

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 «О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Указом утверждена концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящего указа, возложен на секретаря совета Александра Турчинова.

Кабинету Министров поручено обеспечить реализацию положений Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Правительство также ежегодно, до 1 февраля, должно информировать о состоянии реализации Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги