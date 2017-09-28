Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 «О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Указом утверждена концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящего указа, возложен на секретаря совета Александра Турчинова.

Кабинету Министров поручено обеспечить реализацию положений Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Правительство также ежегодно, до 1 февраля, должно информировать о состоянии реализации Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.