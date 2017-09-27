также в разделеОбщество
Катастрофа в Калиновке: Геращенко потребует отставки Муженко 13
В Луганске погибла 17-летняя помощница Грэма Филлипса 27
Власти Винницы опровергли информацию о загрязнении воздуха химикатами 18
Диверсию в Калиновке будет расследовать СБУ 18
Калиновку пытаются потушить с воздуха 22
Пожар в «Виктории»: Суд арестовал здания лагеря 23
ГПУ решила арестовать разговоры и переписку всех мобильных операторов 52
Экс-командира воинской части в Калиновке весной судили за халатность 22
Боевикам разрешили сбивать беспилотники ОБСЕ 39
Украина завоевала пятую медаль на «Играх непокоренных» 20
Судей из Калиновки перевезли в Хмельник 43
Адвокат просит у суда денег на поездку к Януковичу 40
Симферопольский суд приговорил Умерова к 2 годам колонии-поселения 25
Жизнь без онкологии - в Клинике Спиженко женщине удалили гигантскую опухоль, мучавшую ее 10 лет 52
Гройсман прибыл в Винницу 73
26 сентября. Картина дня 38
Аваков прогнозирует очередное обострение ситуации на Донбассе 73
Полиция опровергает причастность Березы к избиению мужчины 814

Сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину депутата Европарламента от венгерской радикальной партии «Йоббик» Кристину Морваи. Об этом сообщил в Facebook спикер ведомства Олег Слободян.

«Около 15:00 на Закарпатье на границе с Венгрией сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и не пропустили в Украину венгерского политического деятеля, которому Служба безопасности Украины запретила въезд до июля 2019 года», - написал он.

Депутат Европарламента от венгерской радикальной партии «Йоббик» Кристина Морваи (Morvai Krisztina) прибыла в пункт пропуска «Лужанка». Во время паспортного контроля пограничники выполнили поручение СБУ в отношении данного лица.

По имеющейся информации она в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях.

«Данному лицу вручено решение об отказе в пересечении государственной границы, где указаны правовые основания по ограничению в упражнении въезда в Украину», - отметил Слободян.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги