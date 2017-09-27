Сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину депутата Европарламента от венгерской радикальной партии «Йоббик» Кристину Морваи. Об этом сообщил в Facebook спикер ведомства Олег Слободян.



«Около 15:00 на Закарпатье на границе с Венгрией сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и не пропустили в Украину венгерского политического деятеля, которому Служба безопасности Украины запретила въезд до июля 2019 года», - написал он.

Депутат Европарламента от венгерской радикальной партии «Йоббик» Кристина Морваи (Morvai Krisztina) прибыла в пункт пропуска «Лужанка». Во время паспортного контроля пограничники выполнили поручение СБУ в отношении данного лица.

По имеющейся информации она в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях.

«Данному лицу вручено решение об отказе в пересечении государственной границы, где указаны правовые основания по ограничению в упражнении въезда в Украину», - отметил Слободян.