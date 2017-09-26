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Внеочередное заседание Киевского областного совета приостановлено из-за драки депутатов Владислава Хахулина («Батькивщина») и Виталия Карлюка («Солидарность»).

Представители  «Солидарности» отказались голосовать за утверждение повестки дня и ворвались в президиум Киевоблсовета, сообщает «КиевVласть».

В частности, депутат Карлюк вырвал микрофон с рабочего места спикера КОС Анны Стариковой. Депутат Хахулин попытался защитить Старикову, за что получил удар в подбородок и упал без сознания.

В здание КОС уже прибыла бригада скорой помощи. Медики оказывают помощь Хахулину.

Виталий Карлюк сообщил, что ударил Хахулина за то, оборонялся так как атакованный  «схватил и начал тягать меня за кофту».

Глава Киевской ОГА Александр Горган, находящийся в зале КОС под крики «Ганьба!» назвал происходящие цирком и подставой.

На внеочередном заседании 26 сентября планировалось утвердить изменения в бюджет Киевской области, а также поддержать целый ряд обращений депутатов коллегиального органа столичного региона к руководству страны, контролирующим и разрешительным органам.
ForUm

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