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Вчера, 24 сентября, в селе Белогородка Киево-Святошинского района неизвестные лица до смерти забили председателя правления АО «Киевоблэнерго» Ивана Полывяного в его собственном доме, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что около 20:00 группа неизвестных лиц проникла через забор во двор дома потерпевшего. Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену. После этого нападавшие начали бить супругов, требуя признаться, где находится сейф.

Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 тыс. гривен, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские.

После того, как женщина смогла освободиться, она вызвала полицию и скорую помощь.

На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции, следственно-оперативная группа Главного управления полиции столичной области, кинологическая служба, криминалистическая лаборатория.

Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов сообщил, что полицейские и сотрудники криминалистической лаборатории отработали место происшествия.

«Все выявленные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом. С места происшествия нападавшие похитили ювелирные изделия и незначительное количество денег», - отметил Дмитрий Ценов.

 

Он также сообщил, что руководством Национальной полиции уже проведено заслушивание первых результатов работы следственно-оперативной группы на месте происшествия.

Тело погибшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. По данному факту возбуждено уголовное производство п.6 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

 
ForUm

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