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Российский пранкер пытался от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова связаться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, сообщили ForUm’у в пресс-службе секретаря СНБО.

«Российский пранкер, который пытался выдать себя за секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, потерпел неудачу. Вчера от имени Турчинова российский пранкер пытался связаться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, но был уличен американским дипломатом», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в последнее время подобные провокации со стороны пранкерой, которые работают под крышей российских спецслужб, участились. Их цель - попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене.
ForUm

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