Капитан футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна приостановил свои выступления в матчах из-за позитивного теста на допинг, сообщает пресс-служба клуба.

«18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат. Прежде всего, считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях», – отметил он.

Футболист подчеркнул, что сейчас занимается сбором и анализом информации относительно возможного источника появления препарата и полностью сотрудничает по данному вопросу с НАДЦУ. «С целью концентрации на моей защите и необходимости убрать чрезмерное внимание к команде я принял решение приостановить свои выступления до того момента, пока юридические процедуры не будут завершены. Я собираюсь полностью сфокусироваться на защите моего имени и репутации», – заявил Срна.