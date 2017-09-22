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В пятницу, 22 сентября, в Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений, так температура не опустилась ниже 19,3° С, что на целых 4° С теплее чем это было в 1975 году, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что среднесуточная температура в столице на 7° С превышает климатическую норму и соответствует нормальной температуре середины июля.

«Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, сегодня существует большая вероятность превышения максимальной и среднесуточной температуры воздуха в столице», – говорится в сообщении.
ForUm

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