В пятницу, 22 сентября, в Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений, так температура не опустилась ниже 19,3° С, что на целых 4° С теплее чем это было в 1975 году, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что среднесуточная температура в столице на 7° С превышает климатическую норму и соответствует нормальной температуре середины июля.

«Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, сегодня существует большая вероятность превышения максимальной и среднесуточной температуры воздуха в столице», – говорится в сообщении.