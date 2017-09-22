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Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя в пятницу, 22 сентября, огласил приговор крымскому журналисту Николаю Семене. Журналисту назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью три года.

Компьютер Семены, изъятый во время обыска, должен быть конфискован в пользу государства, сообщает Крым.Реалии.

Приговор зачитала судья Железнодорожного районного суда Симферополя Наталья Школьная. Признавая Семену виновным, судья сослалась на право наций на самоопределение, и заявила, что события весны 2014 года в Крыму соответствуют международному праву.

«Конституция носит высший статус и распространяется на всю территорию России», – отметила судья. Получение российского паспорта Семеной судья расценила как подтверждение им «российской принадлежности Крыма».

Накануне Николай Семена выступил в суде с заключительным словом, и заявил, что если ему вынесут обвинительный приговор, это отразится на всей журналистике в России.

Прокурор 18 сентября потребовал для крымского журналиста Николая Семены наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.​

Автор Радио Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время журналист находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая 2017 года призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, в частности – Николая Семены.
ForUm

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