Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил новому военному прокурору сил АТО провести расследования по затраченным средствам на строительство фортификационных сооружений в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным ведомства, Луценко посетил расположение 128 горно-пехотной бригады в зоне проведения АТО в четверг, 21 сентября.

Генпрокурор осмотрел фортификационное сооружение второй линии обороны и отметил необходимость проведения проверки использования бюджетных средств на ее возведение.

«То, за что заплачено миллиарды гривен. То, что на деле является имитацией опорного пункта: окопы без крепления, перекрытие блиндажей из веток и 5-10 см почвы, бронированные двери и окна украдены», - констатировал он.

«В случае установления хищения – предъявить обвинение тем руководителям ОГА, кто сладко спит в тылу», - резюмировал Луценко.