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В четверг, 21 сентября, вечером в Бердичеве после грозы выпал мощный град размером с два куриных яйца. Жители разных микрорайонов города после непогоды показали, что им упало с неба во двор, пишет Журнал Житомира.  

Жители города Бердичева, Чуднова, а также села Тетеревка и Довжик (пригород Житомира) в социальных сетях жалуются на разбитые окна, балконы и стекла в автомобилях. Пока неизвестно, повредила ли непогода городские коммуникации и здания.


Стоит отметить, что в это время в Житомире начался сильный дождь с грозой – он длился около получаса.
ForUm

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