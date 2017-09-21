Американский бизнес всерьез интересуется Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с украинским коллегой Петром Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
«Они видят значительный потенциал», - сказал Трамп.
Президент Украины отметил, что за последние 7 месяцев товарооборот между Украиной и США вырос в 2,5 раза.
«Это символ того, что мы рады американским компаниям на украинском рынке и создаем сотни тысяч рабочих мест в Украине и США. Это достижение эффективного сотрудничества между нашими странами», - сказал Порошенко.
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