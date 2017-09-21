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Болельщики футбольного клуба «Карпаты» остановили автобус с командой, следовавший после поражения от «Прикарпатья» (1:2) во Львов, и устроили разборки на трассе, пока не вмешался спецназ.

В Пустомытовском районе в Сокольниках на трассе был остановлен автобус команды «Карпат». Люди, которые назвались болельщиками «Карпат», решили выяснить причины проигрыша в Ивано-Франковске, на месте остановки автобуса произошел конфликт, сообщает Укринформ.

Люди с заправки, которые заметили этот конфликт, вызвали полицию. Патрульная полиция попыталась разобраться в ситуации. Как выяснилось, команда возвращалась после матча с Ивано-Франковска, где проиграла, а после матча на стадион выбежало много фанатов и зрителей и произошла массовая драка.

Конфликт на дороге возле Сокольников не прекращался в течение определенного времени и патрульная полиция приняла решение вызвать помощь. На вызов прибыл спецназ полиции Львовской области. Людей, которые перекрыли дорогу автобусу и начали конфликт, задержали.

Сам же автобус с футболистами в сопровождении полиции отправили на базу «Карпат», сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. 

Фанаты «Карпат» устроили беспорядки еще во время матча. После второго пропущенного мяча в ход пошли дымовые шашки, а кое-кто пытался попасть на игровое поле. Также конфликт разыгрался непосредственно после матча с правоохранителями.
ForUm

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