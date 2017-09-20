Планы правительства внести ПАО «Магистральные газопроводы Украины» в список госкомпаний, которые не подлежат приватизации, делают невозможным привлечение внешних инвестиций в поддержание и развитие газотранспортной системы Украины.

Об этом говорится в письме главы секретариата Энергосообщества Янеза Копача на имя вице-премьер-министра Владимира Кистиона, сообщает Европейская правда.

В документе указывается, что привлечение внешних инвестиций в газотранспортную систему оказалось фактически заблокированным после того как летом Кабмин одобрил законопроект №6778, которым предлагается внести изменения в Закон «О перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации».

«В законопроекте предлагается включить ОАО «МГУ» в список предприятий, не подлежащих приватизации. Такое включение фактически означает запрет на продажу любого пакета акций МГУ любом частному инвестору», - говорится в письме.

Копач отмечает, что привлечение Украиной партнера к транспортировке природного газа было четко определено соответствующим стратегическим интересам нашей страны.

«Это помогло бы Украине позиционировать себя как надежного партнера на европейских рынках природного газа и обеспечить себе перспективу транзита природного газа после 2019 года (после окончания срока действия контракта между «Нафтогазом» и российским «Газпромом» на транзит российского газа через территорию Украины)», - утверждает Энергосообщество.

«Предлагая запретить продажу акций МГУ третьей стороне, законопроект фактически перечеркивает такую ​​возможность», - говорится в письме.

В нем также указывается, что секретариат ЕС считает последние шаги правительства угрозой для будущего Украины как транзитера природного газа в Европу.

«К сожалению, принятие законопроекта №6778 не единственный шаг. В последнее время мы наблюдаем, как Министерство энергетики фактически пытается сохранить контроль за активами по транспортировке и хранению в нарушение обязательств Украины по Договору об учреждении Энергетического сообщества», - говорится в тексте письма.

«Мы считаем, что в данный момент нужно найти решение этой проблемы, которое бы действительно соответствовало интересам Украины, а не интересам отдельных личностей. Секретариат будет способствовать принятию такого решения. Прежде всего мы требуем безотлагательного отзыва законопроекта №6778», - говорится в обращении Копача.

ОАО «Магистральные газопроводы Украины» создана в качестве компании, к которой от «Укртрансгаза» должны были перейти функции оператора газотранспортной системы.

Законом «О рынке природного газа» предусмотрена возможность привлечения инвестора к работе и управлению газотранспортной системой путем владения «до 49% акций оператора ГТС».