Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Главного военного клинического госпиталя полковника Олега Друзя после его высказывания о том, что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой обществу.

Об этом министр сообщил в Facebook.

«Только что принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей», - написал Полторак.

Также он отметил, что по данному факту назначена проверка.

Ранее Олег Друзь заявил, что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении. В свою очередь ветераны АТО заявили, что намерены выяснить, какую угрозу для общества представляет сам главный психиатр МО.

«Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий после возвращения в мирную жизнь могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике, 93% из них нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи вследствие действия боевых стресс-факторов», - отметил Друзь.