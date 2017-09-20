НАК «Нафтогаз Украины» и шесть компаний, входящих в группу, подал исковое заявление с требованием к России возместить 5 млрд долл. убытков в связи с захватом активов в АР Крым. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«НАК «Нафтогаз Украины» и шесть компаний, входящих в группу «Нафтогаз» – ОАО «ГАО «Черноморнефтегаз», ОАО «Укртрансгаз», ГП «Ликво», ОАО «Укргаздобыча», ОАО «Укртранснафта» и ГК «Газ Украины» – подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов группы в АР Крым», - говорится в сообщении.

Убытки группы «Нафтогаз» в результате оккупации Крыма в настоящее время оцениваются экспертами в сумму около 5 млрд долл. Вынесение судом решения по делу запланировано до конца 2018 года.

В октябре 2016 «Нафтогаз» и компании группы инициировали это арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известной как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе «Нафтогаз» привлек международную юридическую компанию Covington&Burling LLP, которая имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний. В частности, компания представляла интересы инвесторов нефтяной компании ЮКОС в споре против РФ и добилась решения суда о возмещении 60 млрд долл.

В связи с оккупацией Крыма Россией украинскими компаниями уже подано 7 исков по защите инвестиций против РФ. Свои иски подали ПАО «Укрнафта», АО «Ощадбанк», Игорь Коломойский и ООО «Аэропорт «Бельбек», ПриватБанк, ООО «Лугзор», компания Стабил, ООО «Эверест».