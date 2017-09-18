Министерство экономического развития и торговли Украины инициирует анализ (форсайт) углубления условий торговли с Европейским Союзом: пересмотр условий свободной торговли, таможенный союз и другие возможные дополнительные механизмы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, основная задача – открыть дополнительные возможности свободной торговли с ЕС.

«Уже сейчас понятно, что условия свободной торговли надо пересматривать. Переговоры о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом завершились довольно давно и теперь условия доступа товаров на рынок Украины и ЕС «устаревшие». Это предусмотрено в среднесрочном плане деятельности правительства Украины. Ведь квоты, которые в нем прописаны и исключения из Соглашения, а также длительные переходные периоды для промышленных товаров не работают ни для ЕС, ни для Украины», - заявила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

По ее словам, нужно провести детальный анализ углубления торговли с ЕС и определить оптимальный формат сотрудничества в краткосрочной и долгосрочной перспективе – в рамках зоны свободной торговли (с просмотром) или таможенного союза с ЕС, а также изучить возможные риски и сроки их введения.

«В соответствии с экспортной стратегией Украины, Европейский Союз является рынком в фокусе номер один для Украины, поэтому мы настроены на дальнейшее развитие и углубление этого сотрудничества», - отметила Микольская.

«Важно, что уже сейчас мы смотрим на свободную торговлю в трех измерениях: свободная торговля, инвестиции и дополнительные инструменты. Среди инструментов, которые уже работают, можно отметить Промышленный диалог с ЕС. Мы завершаем присоединение к Конвенции ПанЕвроМед. Также активно проводим торговые миссии с украинским экспортерами в ЕС. Это все открывает дополнительные возможности свободной торговли с ЕС», - пояснила торговый представитель Украины.

По результатам 6 месяцев 2017 ЕС является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами и услугами 39,9%. Объемы экспорта в ЕС составили 9,4 млрд долл. США и увеличились на 22,8% (или на 1,7 млрд долл. США).