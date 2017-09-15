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Президент Петр Порошенко и мэр Львова Андрей Садовый ни говорили о бывшем президенте Грузии и экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.

Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сказал Украинской правде, комментируя слова Садового.

«Президент не говорил с мэром Львова ни о каких персоналиях. У них есть много важных тем для обсуждения», - заявил он.

Цеголко не смог ответить на вопрос, о чем в таком случае говорили Порошенко и Садовый, сославшись на то, что не слышал их разговора.

Ранее в комментарии УП Садовый сообщил, что Порошенко спрашивал его о Саакашвили, однако отказался рассказывать детали разговора.
ForUm

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