Президент Петр Порошенко отмечает, что именно украинская Революция Достоинства стала «звонком будильника» для демократического мира и помешала планам Кремля по изменению мирового порядка. Об этом он заявил на 14-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Гибридная война против Запада уже шла, а Путина встречали в мировых столицах, на саммитах Большой Восьмерки, подписывали с ним миллиардные контракты. Кремль целенаправленно пытался усыпить бдительность западных демократий. Незаметно, но системно разрушал их изнутри», - сказал Порошенко.

«Я убежден, что именно украинская Революция Достоинства стала «звонком будильника» для демократического мира», - подчеркнул Глава государства.

По его словам, все считали, что «если хищника хорошо кормить, то он не станет вас есть» и мало кто принимал во внимание, что российские деньги шли не на повышение благосостояния простых россиян или освоение бескрайних, но безлюдных российских просторов, а на построение новой наступательной армии.

«И якобы все шло по коварному плану Кремля. Вот уже и Украина под руководством подкупленного и запуганного Януковича отказывается от сближения с ЕС и возвращается в «сферу влияния» России. Уже готовы к триумфальному маршу по Европе десятки воспитанных Кремлем популистских партий, готовых по первому сигналу из Москвы запустить сценарий развала Евросоюза и Североатлантического альянса. Уже на западной границе России выстроена военная сила, способная, в случае необходимости, реализовать любые варварские агрессивные планы Кремля», - напомнил Президент о политической ситуации трехлетней давности.

«Но Революция Достоинства в Украине не дала этим планам сбыться. Кремль еще не был полностью готов к гибридному наступлению на Европу. Ему не хватало еще несколько лет, чтобы подготовиться и действовать наверняка. Майдан в Украине принудил Россию к фальстарту. И это спутало ей все карты», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что Россия рассматривала Украину не просто как часть бывшей империи. «Это - символ. Это - неотъемлемая часть имперского величия, без которой Кремль эту империю просто не может представить», - отметил он, добавив, что именно поэтому «Путину пришлось пойти ва-банк, «сорвать маски» и показать всему миру свое истинное хищное лицо».

«Кремль начал гибридное наступление на демократический мир, начал войну за свой миропорядок. Миропорядок, где существует право силы и воля царя, а не сила права и свободы народа», - подчеркнул Порошенко и напомнил об оккупации и аннексии Крыма, вторжении на Донбасс, сбитии малазийского Боинга, бесконечных кибератаках против Украины и западных стран, попытки повлиять на волеизъявления в целом ряде стран Запада.

Глава государства отметил, что, к сожалению, в этой ситуации ни один нейтралитет, ни внеблоковость не помогли бы Украине: «Теперь уже ясно, что это сказки, которыми агрессор укачивает свою потенциальную жертву».