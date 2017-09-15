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Дальний бомбардировщик Ту-22 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на авиабазе в Калужской области, в результате инцидента самолет не получил повреждений, никто не пострадал. Об этом сообщили в экстренных службах области.

«Инцидент произошел на авиабазе вблизи населенного пункта Шайковка. Военный самолет Ту-22 выкатился одной из стоек за пределы взлетно-посадочной полосы, однако аварии удалось избежать. Самолет не поврежден, экипаж не пострадал», — говорится в сообщении, передает РБК.

По данным телеканала РЕН-ТВ, Ту-22 выкатился со взлетно-посадочной полосы на авиабазе в Шайковке Кировского района Калужской области, после чего у него подломились стойки шасси, в результате чего самолет лег на брюхо. Телеканал отмечает, что бомбардировщик получил серьезные повреждения и не подлежит дальнейшей эксплуатации.

Бомбардировщики Ту-22М3 авиабазы в Шайковке принимают участие в военных учениях России и Беларуси «Запад-2017», которые стартовали 14 сентября.
ForUm

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