Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала дисциплинарные производства против генерального прокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
Об этом свидетельствует решение члена квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Анатолия Коваленко, датированное 7 августа 2017, сообщает Украинская правда.
Согласно дисциплинарной жалобе, Луценко и Матиосу вменяется публикации в социальных сетях сообщений, нарушающих презумпцию невиновности.
В соответствии с Законом Украины «О прокуратуре» публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности, является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время