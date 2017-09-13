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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала дисциплинарные производства против генерального прокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом свидетельствует решение члена квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Анатолия Коваленко, датированное 7 августа 2017, сообщает Украинская правда.

Согласно дисциплинарной жалобе, Луценко и Матиосу вменяется публикации в социальных сетях сообщений, нарушающих презумпцию невиновности.

В соответствии с Законом Украины «О прокуратуре» публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности, является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности.
ForUm

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