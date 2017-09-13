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Итальянское спортивное издание Gazzetta dello Sport указала Крым территорией России, Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский спортивный журналист Никита Черняк.

«Сегодняшняя Gazzetta dello Sport указала Крым территорией России, обозвала «Металлист» «Металлургом», а ОСК «Металлист» - все тем же стадионом «Металлург», – отметил он, подчеркнув, что автор материала Пьерфранческо Аркетт передавал непосредственно из Харькова.

«Ничего нового. Годы идут, итальянская пресса остается такой итальянской. А вообще, по-хорошему, за подобные фокусы нужно отбирать аккредитацию - чтобы уважали чужие территории. Вот был бы резонанс - проучить корреспондента самой GdS. И, наверное, только таким вот образом можно будет добиться опровержения и публикации правильной карты», –  подытожил Черняк.
ForUm

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