Кабинет Министров Украины в рамках проведения реформы государственной службы объявляет о проведении кадровых конкурсов на новые должности государственной службы в 10 министерствах, Секретариате Кабмина, а также в ряде других ведомств. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы формируем профессиональную государственную службу в Украине», - сказал Гройсман.

Глава правительства напомнил, что конкурсные процедуры соответствуют лучшим практикам отбора госслужащих. Новые сотрудники будут формировать директораты, ответственные за формирование повестки дня реформ, их проведение и стратегическое планирование развития различных отраслей.

Как ранее сообщал ForUm, правительство Украины в рамках реформы государственной службы планирует пересмотреть структуру 10 министерств и создать в них специальные директораты, которые будут вести политику органов власти.