Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало Киеву незамедлительно провести расследование деятельности сайта «Миротворец». Об этом говорится в заключительной части опубликованного во вторник, 12 сентября, доклада о ситуации с правами человека в Украине.

В разделе доклада, содержащем рекомендации украинским органам власти, говорится, что Национальной полиции следует «Национальной полиции незамедлительно и эффективно расследовать предполагаемые нарушения, связанные с веб-сайтом «Миротворец», сообщает УНИАН.

В тексте доклада также сообщается, что 7 июля 2017 года Национальная полиция открыла уголовное производство против веб-сайта «Миротворец», который с августа 2014 г. публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов НПО, называя их сторонниками вооружённых групп и терроризма.

«УВКПЧ приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта», - говорится в отчете.