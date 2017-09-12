В Киеве неизвестные окрасили воду в фонтане на ул. Сагайдачного в зеленый цвет. Об этом сообщила пресс-служба КП СЗН Подольского района.

«Проявления вандализма или креатизма в парке на Сагайдачного. Кто-то шутит, добавляя работы коммунальщикам на целый день», - говорится в сообщении.

Теперь коммунальщикам нужно слить воду, затем вымыть чашу фонтана, и запустить снова фонтан.

Напомним, что на прошлой неделе в фонтан залили моющее, и поэтому было много пены.