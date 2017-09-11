Станции киевского метро «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь» и «Тараса Шевченко» закрыты из-за задымления. Об этом говорится в сообщении предприятия в Facebook.
«Синяя ветка. Движение «Героев Днепра» - «Петровка» и «Майдан Независимости» - «Теремки», - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что задымление выявлено на перегоне между станциями «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко».
По данным издания «Вгороде», в тоннеле между станциями возник пожар. Возгорание оборудования начали тушить около 18:30.
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