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Станции киевского метро «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь» и «Тараса Шевченко» закрыты из-за задымления. Об этом говорится в сообщении предприятия в  Facebook.

«Синяя ветка. Движение «Героев Днепра» - «Петровка» и «Майдан Независимости» - «Теремки», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что задымление выявлено на перегоне между станциями «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко».

По данным издания «Вгороде», в тоннеле между станциями возник пожар. Возгорание оборудования начали тушить около 18:30.
ForUm

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