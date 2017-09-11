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Вчера, 10 сентября, на Кировоградщине трагически погибли двое военнослужащих-контрактника 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба ВДВ ВС Украины.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, выясняются все детали и обстоятельства трагического случая.

«Командование высокомобильных десантных войск и военной части выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», – сказано в сообщении.
ForUm

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