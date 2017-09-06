В Украине продолжают расти закупочные цены на свинину в живом весе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Ассоциации «Свиноводы Украины».

«Подорожание свинины в закупке живым весом продолжается со «скоростью» 3% в неделю. Так, торги в конце прошлой недели завершились для производителей свинины положительно, поэтому на этой неделе товарные партии реализуют на 1-2 грн/кг дороже чем в конце августа - по 48,5-51 грн/кг. Хотя средняя цена по рынку немного ниже психологического уровня 50 грн/кг, большинство свинохозяйств расписали живец именно по такой цене или даже дороже», – говорится в сообщении.

В Ассоциации отметили, что, учитывая такое подорожание сырья некоторые мясопереработчики были вынуждены сократить объемы закупки или временно прекратить заготовку, а также работать на остатках запасов продукции. «Хотя розничная цена интегрирует подорожание закупки с некоторым опозданием, представители мясопереработки отмечают ослабление потребительской активности в последние дни августа и связывают его с как с постепенным завершением сезона отпусков, так и с дополнительными затратами в начале учебного года», – подчеркнули в АСУ.

«Ожидания относительно дальнейшей ценовой ситуации разделились. Так, часть операторов считает, что цена должна вскоре ослабнуть под влиянием поступления дешевого импортного сырья и в ответ на прогнозируемое ослабление потребительского спроса. Другие, наоборот, предполагают, что данные факторы имеют уравновесить влияние дефицита кондиционных свиней и принести нескольконедельную стабилизацию. Подкреплением этой теории является и то, что традиционное сезонное ослабление цен в основном начинается ближе к концу сентября», – сказано в сообщении.