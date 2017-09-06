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В городе Гейдельберг на сцену, где выступала канцлер Германии Ангела Меркель в рамках предвыборной кампании, неизвестные бросили несколько помидоров, сообщает Spiegel.

Полиция подтвердила, что в направлении сцены кинули два помидора. До левого бедра Меркель долетела пара капель, немного досталось и стоящей с ней рядом ведущей мероприятия, передает Европейская правда.

Канцлер сдержанно отреагировала на инцидент и спокойно протянула ведущей носовой платок. К моменту броска она уже закончила свою речь.

Виновников происшествия устанавливают.

Напомним, выборы в бундестаг Германии состоятся 24 сентября.
ForUm

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