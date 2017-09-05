Число людей, убитых в результате насилия с 25 августа в Мьянме, превысило 1 тысячу человек. Об этом заявила специальный докладчик ООН Янхи Ли в интервью изданию The Hindu.

«В связи с обострением ситуации в Мьянме жертвами столкновений правительственных войск с представителями народности рохинджа, числятся более 1000 человек», - заявила она, сообщает 112 Украина.

Кроме того, еще как минимум 20 тысяч человек были изгнаны с мест проживания и находятся на границе страны с Бангладеш.

Напомним, столкновения группировки «Армия спасения рохинджа Аракана» и правительственных сил переросли в вооруженный конфликт, который привел к гибели сотен гражданских, тысячи представителей мусульман-рохинджа вынуждены бежать из страны.