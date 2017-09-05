также в разделеМир
Боевики ИГ убили в Сирии двоих российских военных 29
США в Совбезе ООН заявили, что Ким Чен Ын напрашивается на войну 55
Число жертв урагана «Харви» достигло 60 человек 21
В Бельгии нашли тело пилота, выпавшего из вертолета на авиашоу 73
Принц Уильям и Кейт Миддлтон снова ждут ребенка 117
Польша может потребовать от Германии $1 миллиард репараций 43
В РФ предлагают высылать из страны за «нежелательное поведение» 67
Ущерб от урагана «Харви» оценили в $180 миллиардов 54
Кадыров заявил, что готов выступить против России 215
Южная Корея ответила на ядерные испытания КНДР ракетными запусками 125
Трамп заявил о готовности применить ядерное оружие 1464
Мэттис пообещал КНДР военный ответ в случае угрозы США 105
Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за ядерного испытания КНДР 144
В Грузии стартовали военные учения НАТО 67
Взорванная КНДР бомба была в 4-5 раз мощнее, сброшенной на Нагасаки 447
Меркель: Нормальный диалог с РФ возможен после выполнения «Минска» 115
КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы 219
Под Москвой на авиашоу разбился самолет 211

Число людей, убитых в результате насилия с 25 августа в Мьянме, превысило 1 тысячу человек. Об этом заявила специальный докладчик ООН Янхи Ли в интервью изданию The Hindu.

«В связи с обострением ситуации в Мьянме жертвами столкновений правительственных войск с представителями народности рохинджа, числятся более 1000 человек», - заявила она, сообщает 112 Украина.

Кроме того, еще как минимум 20 тысяч человек были изгнаны с мест проживания и находятся на границе страны с Бангладеш.

Напомним, столкновения группировки «Армия спасения рохинджа Аракана» и правительственных сил переросли в вооруженный конфликт, который привел к гибели сотен гражданских, тысячи представителей мусульман-рохинджа вынуждены бежать из страны.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги
Туфли мужские летние 2017