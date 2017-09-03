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В Харькове 2 сентября прошел матч отборочного турнира Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Турции и возглавила свою отборочную группу.

Оба гола в этом матче забил новоиспеченный игрок немецкой «Боруссии» из Дортмунда Андрей Ярмоленко, и оба - с нарушением правил. В первом случае игрок находился в оффсайде, во втором ему отдавал пас Коноплянка из аута, сообщает УНИАН.

В других матчах Группы J сборная Финляндии обыграла на своем поле комнаду Исландии - 1:0, а оманды Хорватии и Косово не доиграли матч. Таким образом, у сборной Украины 14 очков, Исландии и Хорватии - 13, Турции - 11, Финляндии - 4, Косово - 1.

Матчи 8-го тура группового этапа соревнований состоятся во вторник, 5 сентября. Сборная Украины сыграет в гостях с командой Исландии.

 
ForUm

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