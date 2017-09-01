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Украинский футболист Роман Зозуля  разорвал контракт с «Бетисом». Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на испанский клуб.

За год, проведенный в «Бетисе», Зозуля сыграл 6 матчей, не забив ни одного гола и не отдав ни одной передачи.

Теперь 27-летний украинский форвард может подписать контракт с любым клубом в статусе свободного агента.

Где продолжит карьеру Зозуля – пока неизвестно.

 Как известно, в июле 2016 года Зозуля перешел в испанский «Реал Бетис».

31 января 2016 года он на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано». 
ForUm

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