Украинский футболист Роман Зозуля разорвал контракт с «Бетисом». Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на испанский клуб.

За год, проведенный в «Бетисе», Зозуля сыграл 6 матчей, не забив ни одного гола и не отдав ни одной передачи.

Теперь 27-летний украинский форвард может подписать контракт с любым клубом в статусе свободного агента.

Где продолжит карьеру Зозуля – пока неизвестно.

Как известно, в июле 2016 года Зозуля перешел в испанский «Реал Бетис».

31 января 2016 года он на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано».