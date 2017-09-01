С начала года оператор украинской ГТС ПАО «Уктрансгаз» прокачал в европейские страны 61,95 млрд кубометров природного газа, что на 23,4% больше чем за аналогичный период в 2016 году, сообщает пресс-служба компании.

В «Уктрансгазе» отметили, что этот показатель транзита стал максимальным, начиная с 2011 года.

Согласно информации Центрального диспетчерского департамента импорт природного газа из стран ЕС за 8 месяцев вырос на 95,8% и составляет 9,4 млрд куб.м. В этом году поступление газа по словацкому направлению составило 7,1 млрд куб. м, по венгерскому – 1,5 млрд куб. м и польскому – 0,8 млрд куб. м.

В 2017 году «Укртрансгаз» закачал 7 млрд куб. м природного газа в газохранилища, что на 71% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день в украинских ПХГ накоплено 14,8 млрд куб.м газа. Начиная с мая текущего года, отбор газа из украинских газохранилищ не производится.