Литва выступает за реализацию своеобразного «плана Маршалла» для Украины - перечня необходимых изменений в социально-экономической сфере и источников их финансирования.

Об этом заявил спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Спикер Сейма подчеркнул, что Вильнюс был и остается адвокатом Украины в Евросоюзе и НАТО в контексте, прежде всего, противодействия военной агрессии России. «Но сегодня на повестке дня еще и экономический успех Украины. Именно поэтому и родились идея плана Маршалла, которую мы озвучили и определили в Европе и США», - сказал Пранцкетис.

Он сообщил, что идея находит поддержку - как на политическом уровне, так и на уровне финансирования.

Напомним, подготовленный представителями Сейма Литвы «Новый европейский план для Украины» (так называемый «план Маршалла» для Украины) предусматривает как минимум 5 миллиардов евро ежегодной поддержки от Европейского Союза на реформы, направленные на экономический рост и развитие.