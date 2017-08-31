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На севере Польши на железнодорожной станции Сментово товарный поезд столкнулся с пассажирским.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Авария, причины которой пока не известны, произошла около 22:00 30 августа.

«Мы не знаем, по каким причинам на станции Сментово товарный поезд проигнорировал сигнал запрета выезда из боковой пути и выехал на главный путь. Это привело к столкновению с поездом «Погория» (Гдыня Главная-Бельско Бяла/Закопане), который двигался согласно правилам», - сообщил представитель польской железной дороги Мирослав Семенец.

В результате столкновения с рельсов сошли локомотив и семь из 11 вагонов пассажирского поезда.

Всего в поезде путешествовали около 200 человек. Ранения получили 28 человек, в том числе 15 детей.

Причины аварии расследует специальная комиссия.

 
ForUm

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