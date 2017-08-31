Из-за сильных ливней, последовавших за ураганом «Харви», на заводе компании Arkema в Кросби вышла из строя система охлаждения химических веществ. Согласно заявлению компании, предотвратить пожар невозможно, передает Русская служба ВВС.

Завод Arkema прекратил работу в пятницу, еще до начала урагана.

Однако из-за обильных осадков – 102 см – его территорию затопило и электроснабжение оказалось прервано, сообщили в компании. Резервные генераторы также затоплены.

Завод занимается производством органических пероксидов, и хранящиеся там химикаты представляют опасность при высоких температурах.

«Теперь вещества могут взорваться и вызвать мощный пожар, - цитирует Рейтер главу компании Ричарда Роуэра. - Высокий уровень воды на территории, а также отсутствие электричества не оставляют нам ни единой возможности это предотвратить».

Последствия урагана унесли жизни уже по меньшей мере 25 человек.

Также из-за закрытия нефтяными компаниями нескольких трубопроводов пострадали энергопоставки.

Национальная метеорологическая служба США понизила статус «Харви» до низшего – «тропической депрессии», однако синоптики продолжают прогнозировать сильные дожди над восточным Техасом и западной Луизианой.

По словам главы Arkema, потенциальный пожар вряд ли перекинется за территорию завода, однако жители округа Харрис в радиусе полутора миль (2,4 км) вокруг завода были эвакуированы в качестве меры предосторожности.