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По данным Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО, более 400 человек пока считаются пропавшими без вести.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины к Международному дню пропавших без вести.

«Их розыск невозможен из-за препятствий, которые создают российско-террористические силы, и систематических ограничений ими доступа международных гуманитарных организаций на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - заявили в МИД.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что среди многочисленных нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму особое возмущение вызывают факты похищения и исчезновения без вести украинцев и крымских татар, которые преследуются оккупационными властями за их политическую или гражданскую позицию.

«Украинская сторона глубоко благодарна Международному Комитету Красного Креста (МККК) как нейтральному посреднику за активное участие в решении проблемы пропавших без вести и оказание поддержки их семьям. Надеемся на дальнейшее продолжение этой важной гуманитарной миссии МККК, в частности на оккупированных территориях», - резюмировали в МИД.
ForUm

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