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В Киеве неизвестные ранили водителя, повредили его автомобиль и забрали сумку с деньгами, сообщает столичное управление полиции.

В городе введен план «перехват».

«В Святошинское управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на автомобиль. Трое нападавших из багажника похитили сумку. Перед этим они разбили стекло в автомобиле и применили неустановленное огнестрельное оружие», - говорится в сообщении.

Водитель, 1977 года рождения, получил огнестрельное ранение плеча. С места происшествия нападавшие скрылись серым автомобилем «БМВ».

На место выехали патрули и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, проводят первоочередные следственно-оперативные мероприятия. Усилия полиции направленные на установление и задержание нападавших.

 
ForUm

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