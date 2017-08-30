Оборонный бюджет Украины на 2018 год будет составлять не менее 5% от валового внутреннего продукта. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в ходе совещания руководством министерств и силовых ведомств, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По словам секретаря СНБО, формирование оборонного бюджета происходит согласно Стратегии национальной безопасности Украины, «и будет не менее 5% от валового внутреннего продукта». «Эта позиция становится уже аксиомой для бюджетной политики нашего государства», - подчеркнул он.

Турчинов подчеркнул, что оборонный бюджет следующего года будет отличаться реализмом, «где каждая запланированная копейка имеет реальное наполнение».

«Кроме того, - отметил секретарь СНБО, - отличием этого бюджета является то, что основное его финансирование будет происходить по общему фонду, который будет составлять около 156,4 млрд грн. Специальный фонд будет формироваться исключительно на основании предложений силовых министерств и ведомств и составит около 6,3 млрд грн, то есть общее финансирование должно быть не менее 162,7 млрд грн».

Турчинов отметил, что при планировании бюджета необходимо четко учесть вопрос увеличения денежного обеспечения наших военнослужащих. «Прежде всего это касается повышения должностных окладов и окладов по воинскому званию», - сказал он.

Кроме того, во время совещания был обсужден вопрос развития оборонной промышленности Украины.

По словам секретаря СНБО, следует значительно повысить эффективность работы наших оборонных предприятий. «Нам необходимо современное оружие, и мы должны рассчитывать в этом вопросе, прежде всего, на собственные силы», - отметил Турчинов.

«Поэтому необходимо обеспечить финансирование внедрения новейших технологий и модернизации ведущих оборонных предприятий», - сказал он, добавив, что в концепции развития сектора безопасности и обороны Украины предусмотрено такое финансирование на уровне 0,5% от ВВП.

«Оборонный бюджет должен обеспечить финансирование приоритетных задач, укрепления обороноспособности и безопасности страны», - подчеркнул Турчинов, резюмировав, что после уточнения показателей оборонного бюджета они будут утверждены на заседании СНБО Украины, которое должно состояться в начале сентября текущего года.

Напомним, ранее Турчинов выступил за увеличение денежного обеспечения украинских военнослужащих.