Украина отправляет самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
В то же время в пресс-службе ГосЧС отметили, что в 9:06 30 августа пожарный самолет Ан-32П вылетел в район Абастумани (Грузия) для выполнения мероприятий по тушению лесных пожаров в горной местности.
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