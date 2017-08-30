также в разделеОбщество
Бывшего начальника мариупольской милиции приговорили к 11 годам тюрьмы
Волкер: Русскоязычные жители Украины страдают только на оккупированных территориях 46
В Дагестане убили двух офицеров-предателей из крымской «Альфы» 97
На Одесчине полиция начнет проверять авто и личные вещи граждан 52
Мукачевские чиновники присвоили почти 5 миллионов 34
Штаб: Боевики продолжают обстрел участка разведения сил у Станицы Луганской 29
Ураган «Харви»: украинцев среди пострадавших нет 24
Боевики продолжают нарушать перемирие, за сутки 21 обстрел 68
29 августа. Картина дня 148
В Украине похолодает до +4° 145
СМИ: Пропавший в Беларуси украинец находится в Краснодаре 156
ВСУ готовятся к отводу сил и средств на некоторых участках фронта 256
Сыну Шуфрича грозит до 8 лет тюрьмы 219
МИУ просит СБУ разъяснить выдворение испанских журналистов 49
СБУ задержала на взятке декана ривненского вуза 53
Жители Славянска поджогом шин добились увольнения учителя-сепратиста 66
На вооружение ВСУ принят новый ракетный комплекс «Корсар» 224
Украина инициирует проведение видеоконференции Контактной группы 41

Украина отправляет самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

В то же время в пресс-службе ГосЧС отметили, что в 9:06 30 августа пожарный самолет Ан-32П вылетел в район Абастумани (Грузия) для выполнения мероприятий по тушению лесных пожаров в горной местности. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги
Туфли мужские летние 2017