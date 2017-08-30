также в разделеОбщество
Бывшего начальника мариупольской милиции приговорили к 11 годам тюрьмы
Волкер: Русскоязычные жители Украины страдают только на оккупированных территориях 46
В Дагестане убили двух офицеров-предателей из крымской «Альфы» 96
На Одесчине полиция начнет проверять авто и личные вещи граждан 52
Украина отправила в Грузию самолет для тушения пожаров 33
Штаб: Боевики продолжают обстрел участка разведения сил у Станицы Луганской 29
Ураган «Харви»: украинцев среди пострадавших нет 24
Боевики продолжают нарушать перемирие, за сутки 21 обстрел 68
29 августа. Картина дня 148
В Украине похолодает до +4° 144
СМИ: Пропавший в Беларуси украинец находится в Краснодаре 154
ВСУ готовятся к отводу сил и средств на некоторых участках фронта 256
Сыну Шуфрича грозит до 8 лет тюрьмы 219
МИУ просит СБУ разъяснить выдворение испанских журналистов 48
СБУ задержала на взятке декана ривненского вуза 53
Жители Славянска поджогом шин добились увольнения учителя-сепратиста 66
На вооружение ВСУ принят новый ракетный комплекс «Корсар» 224
Украина инициирует проведение видеоконференции Контактной группы 41

Оперативники управления защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области разоблачили схему хищения государственных средств должностными лицами одного из коммунальных предприятий Мукачевского горсовета, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Правоохранители установили, что должностные лица во время тендерных торгов осуществили закупку 20 городских автобусов по завышенным ценам.

Служащие переплатили частному предпринимателю почти 4,7 миллиона гривен из местного бюджета.

Следственным отделом Мукачевского отдела полиции областной полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги
Туфли мужские летние 2017