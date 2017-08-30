Оперативники управления защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области разоблачили схему хищения государственных средств должностными лицами одного из коммунальных предприятий Мукачевского горсовета, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
Правоохранители установили, что должностные лица во время тендерных торгов осуществили закупку 20 городских автобусов по завышенным ценам.
Служащие переплатили частному предпринимателю почти 4,7 миллиона гривен из местного бюджета.
Следственным отделом Мукачевского отдела полиции областной полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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