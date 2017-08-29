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Легкий переносной ракетный комплекс «Корсар», который разработан ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», принят на вооружение Вооруженных сил Украины в соответствии с приказом Минобороны, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Отмечается, что принятию на вооружение нового ракетного комплекса предшествовал целый комплекс из заводских и государственных испытаний в присутствии самих военных, во время которых «Корсар» подтвердил свои высокие характеристики.

Кроме того, КБ «Луч» уже досрочно изготовило и поставило в Вооруженные силы Украины более 50 ракет к «Корсару» вместе с определенным заказчиком количеством пусковых установок.

В госконцерне отметили, что «Корсар» позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча. При этом указание проходит в низко энергетическом уровне излучения в целях скрытности канала управления.

Напомним, в июле «Укроборонпром» обнародовал видео испытания переносного ракетного комплекса. 
ForUm

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