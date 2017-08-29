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Сегодня, 29 августа, в 14:40 вблизи села Яблуница Яремчанского района Ивано-Франковской области в труднодоступном месте спасатели обнаружили обломки воздушного судна, марка которого устанавливается, и тело мужчины, личность которого также устанавливается, сообщает пресс-служба ГосЧС.

По предварительным данным, это может быть тело 53-летнего львовянина, которого разыскивали с 28 августа.

Об исчезновении мужа сообщила его жена 28 августа, по словам женщины, она последний раз общалась с ним вечером 24 августа.
ForUm

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