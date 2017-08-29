В городе Подгородное Днепропетровской области четверо детей в возрасте от 7 до 10 лет получили осколочные ранения в результате взрыва артиллерийский снаряд калибра 30 мм, сообщает отдел коммуникации полиции области.
«По предварительной информации, дети в возрасте от 7 до 10 лет играли на дороге возле домов на ул. Железнодорожной. По свидетельству очевидцев произошел взрыв, в результате которого все четверо получили осколочные ранения. Двое детей в тяжелом состоянии были доставлены в больницу: один ребенок - с осколочными ранениями живота, другой - с ампутацией конечности. Другим также оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.
По информации главка, предварительно установлено, что сдетонировал артиллерийский снаряд калибра 30 мм. В результате взрыва все дети получили минно-взрывную травму. Трое ребят были госпитализированы в реанимацию. Девочку с осколочным ранением голени доставили в травматологическое отделение больницы.
По факту взрыва назначены дополнительные экспертизы. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).
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