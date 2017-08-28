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Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область принял участие в открытии трех реконструированных школ – Покровской общеобразовательной школы № 9, Дружковской общеобразовательной школы № 17 и Часовоярской общеобразовательной школы № 17. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Во время торжественной церемонии открытия Порошенко поблагодарил маленьких школьников за исполнения Государственного гимна. «Как Президент Украины, как гражданин, как патриот, горжусь каждым исполнением гимна. Украина кардинально изменилась, в том числе по отношению к своим символам – флагу, гербу и гимну», - сказал Порошенко.

«То, что я сегодня услышал в Покровске, – было одно из лучших исполнений гимна, которые я когда-либо слышал в своей жизни. Вы его фантастически выполняли, вы почувствовали каждое слово. Именно из таких детей вырастают настоящие украинцы. Очень важно, что такое исполнение гимна мы имеем возможность слышать именно здесь в Донецкой области», - подчеркнул Президент.
ForUm

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