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Вчера, 25 августа, около 17:47 в Хустском районе Закарпатской области между населенными пунктами Стеблевка и Сокирница возник пожар в пригородном поезде Королево-Тересва, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Возгорание, возникшее во время движения в моторном отсеке, заметил машинист. Он остановил поезд и, отцепив вагон-кабину машиниста, вместе с другими работниками организовал эвакуацию людей, которые на тот момент находились в вагонах. Также до прибытия пожарно-спасательных подразделений железнодорожники организовали тушение пожара с помощью огнетушителей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурное отделение 10-государственной пожарно-спасательной части г. Хуст и пожарные государственного пожарно-спасательного поста пгт Вышково, прибывшие по вызову, локализовали пожар в 18:20 и полностью ликвидировали его в 19:32. На месте работало 11 бойцов ГосЧС и три спецавтомобиля.

Движение по железной дороге полностью восстановлено. Травмированных и погибших на события не было.
ForUm

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